У Харкові судять російського солдата, якого обвинувачують у вбивстві трьох українських військовополонених

Понад годину прокурор відділу обласної прокуратури Микита Дальока зачитує обставини справи, наводить покази свідків, результати експертиз, радіоперехоплення та записи з дронів. За даними слідства, російський солдат Сергій Тужилов причетний до вбивства трьох українських військовополонених. Слідчі дії у цій справі тривали більше ніж один рік. Найважче було встановити особи потерпілих – через активні бойові дії слідчі не мали доступу до ймовірного місця скоєння злочину.

Микита Дальока, прокурор відділу Харківської обласної прокуратури

У липні червні 24 року на території Вовчанского агрегатного заводу, на думку сторони обвинувачення, відбулись події, які не можна виправдати не бойовою обстановкою, ні стресом, ні виконанням наказу. Троє українських військовослужбовців – живі, беззбройні, повністю підконтрольні противнику були позбавлені життя після того, як здались у полон. Вони не загинули в бою, їх не вбила випадкова куля. Вони були розстріляні після допитів. Тому, на думку сторони обвинувачення, єдиним можливим і справедливим покаранням за вчинені злочини для Тужилова буде лише довічне позбавлення волі. Хоча навіть таке покарання не зможе компенсувати той біль, який відчувають матері, дружини та діти українських військовослужбовців.

Щоб забезпечити змагальність та відкритість розгляду справи, Сергію Тужилову надали перекладача. Захисник російського військового в суді, попри свою проукраїнську позицію, заявляв клопотання про неприпустимість окремих доказів. Він нагадав – Тужилов покаявся та добровільно брав участь у слідчих експериментах.

Роман Уманський, захисник обвинуваченого

Шановний суд, у зв’язку з цим прошу визнати винним мого підзахисного Тужилова Сергія Михайловича та призначити йому покарання 15 років позбавлення волі. Та не застосовувати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

У справі є і цивільні позови від рідних розстріляних українських військових. З обвинуваченого просять стягнути понад п’ятдесят мільйонів гривень. Інтереси шістьох потерпілих у суді представляє адвокатка Таміла Беспала.

Таміла Беспала, представниця потерпілих

З вбитих хтось навіть місяця не мав досвіду у військовій справі. Вони хтось взагалі після навчання просто одразу потрапили на цю операцію і були позбавлені життя, але, знову ж таки, вони йшли захищати свої родини, свою землю. І нас з вами, всіх присутніх тут.

Обвинуваченому Сергію Тужилову тридцять шість років, до російської армії вступив, маючи судимість за розбій та кримінальне провадження за зберігання заборонених речовин. Спілкуватися з журналістами відмовився, якщо йому не дадуть цигарок. За даними слідства, обвинувачений провину визнав, водночас заявив – не знав, що розстріл полонених заборонений міжнародним гуманітарним правом.

Сергій Тужилов, обвинувачений, російський військовополонений

Я перепрошую за людину, яку я вбив. Я розумію, що таке сталось. Але я людина не вільна, я виконував наказ. Мабуть, в іншій ситуації я б його не виконував.

Наступне судове засідання відбудеться в січні. Наразі відомо, що Тужилов подав заяву на проведення обміну до координаційного центру обміну полонених.





