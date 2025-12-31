На Харківщині створили автошколу для ветеранів з інвалідністю

У межах реалізації Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області на 2024–2028 роки на базі автотранспортного фахового коледжу започаткували інклюзивну автошколу для ветеранів з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Створення автошколи для осіб з інвалідністю є важливим кроком у напрямі соціальної адаптації, підвищення мобільності та розширення можливостей для захисників і захисниць України, які зазнали поранень внаслідок бойових дій. Навчання також сприятиме їхній інтеграції в цивільне життя та розвитку професійної діяльності», — зазначила Віта Ковальська.

Автошкола для осіб з інвалідністю вже отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності. Заклад забезпечено сучасною матеріально-технічною базою, адаптованими транспортними засобами та висококваліфікованими педагогічними працівниками.

Навчальний процес буде організовано з урахуванням індивідуальних потреб слухачів та з дотриманням принципів безбар’єрності. Заняття для перших десяти слухачів розпочнуться 12 січня.

Агентство Телевидения Новости