Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 39

На Харківщині створили автошколу для ветеранів з інвалідністю

На Харківщині створили автошколу для ветеранів з інвалідністю

У межах реалізації Комплексної програми підтримки Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області на 2024–2028 роки на базі автотранспортного фахового коледжу започаткували інклюзивну автошколу для ветеранів з інвалідністю.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Створення автошколи для осіб з інвалідністю є важливим кроком у напрямі соціальної адаптації, підвищення мобільності та розширення можливостей для захисників і захисниць України, які зазнали поранень внаслідок бойових дій. Навчання також сприятиме їхній інтеграції в цивільне життя та розвитку професійної діяльності», — зазначила Віта Ковальська.

Автошкола для осіб з інвалідністю вже отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності. Заклад забезпечено сучасною матеріально-технічною базою, адаптованими транспортними засобами та висококваліфікованими педагогічними працівниками.

Навчальний процес буде організовано з урахуванням індивідуальних потреб слухачів та з дотриманням принципів безбар’єрності. Заняття для перших десяти слухачів розпочнуться 12 січня.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 