Сили ППО цієї ночі знешкодили 101 БпЛА окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 101 повітряний засіб окупантів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 31 грудня (з 18:00 30 грудня) противник атакував 127 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Агентство Телевидения Новости