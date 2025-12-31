Скільки атак окупантів відбили ЗСУ на Харківщині за добу: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 8:00 31.12.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати, 127 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Агентство Телевидения Новости