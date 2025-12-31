Другое
Внаслідок обстрілів Харківщини загинув чоловік

Минулої доби війська рф били по населених пунктах Куп’янського та Лозівського районів.

Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області. 

У місті Златопіль сталося влучання ворожого БпЛА на території цивільного підприємства.

Через удар керованої авіабомби по селищу Ківшарівка не сумісні з життям травми дістав цивільний чоловік.

У Куп’янському районі пошкоджені будинки та господарчі споруди.

30 грудня поліцейські здійснили 3 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 1 кримінальним провадженням, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації. 

