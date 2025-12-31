Внаслідок обстрілів Харківщини загинув чоловік
Минулої доби війська рф били по населених пунктах Куп’янського та Лозівського районів.
Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.
У місті Златопіль сталося влучання ворожого БпЛА на території цивільного підприємства.
Через удар керованої авіабомби по селищу Ківшарівка не сумісні з життям травми дістав цивільний чоловік.
У Куп’янському районі пошкоджені будинки та господарчі споруди.
30 грудня поліцейські здійснили 3 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 1 кримінальним провадженням, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.