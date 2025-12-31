Сегодня 12:18
На початку січня у Харкові метрополітен змінює графік руху поїздів: що відомо
1 та 2 січня буде тимчасово змінено графік руху поїздів лініями метрополітену.
Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.
Зміни пов’язані з урахуванням раціонального використання енергоресурсів в умовах воєнного стану та прогнозованим зменшенням пасажиропотоку в ці дні.
1 січня інтервали становитимуть:
5:30 – 16:00 – 20 хвилин16:00 – 22:00 – 15 хвилин
2 січня інтервали становитимуть:5:30 – 10:00 – 10 хвилин10:00 – 15:00 – 20 хвилин15:00 – 18:00 – 10 хвилин18:00 – 22:00 – 20 хвилин