Росіяни атакували елеватор на Харківщині

Сьогодні вночі, 31 грудня, окупанти атакували дронами підприємство харчової промисловості у місті Златопіль Харківської області.

Про це повідомив мер Микола Бакшеєв.

«Підприємство виведене з ладу, термін відновлення, який знадобиться, буде обліковуватися місяцями», – сказав Бакшеєв.

Інформація про постраждалих внаслідок атаки не надходила.

Нагадаємо, протягом доби обстрілів зазнали чотири населені пункти Харківської області, в селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинув 68-річний чоловік. У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та будинки в селах Грушівка та Василівка.

