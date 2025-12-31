Застала чоловіка вдома у знайомої: на Харківщині раніше судиму жінку підозрюють у вбивстві

Жителька міста Златопіль ударила вдарила свого чоловіка скляною пляшкою в область голови та обличчя. Унаслідок отриманих ушкоджень чоловік помер на місці події. Зловмисницю затримано в процесуальному порядку.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Подія сталася 27 грудня. Жінка прийшла до знайомої, у якої на той момент перебував її чоловік. Не пояснюючи причин, зловмисниця завдала потерпілому удару пляшкою в область голови, після чого продовжила завдавати ударів по голові та обличчю, а також била його дерев’яною палицею по тулубу.

Внаслідок ран, що спричинили крововтрату, 48-річний чоловік помер.

Слідчим відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю затримали на місці події. Як встановили поліцейські, зловмисниця раніше неодноразово засуджена. Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Агентство Телевидения Новости