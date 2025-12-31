Під Харковом через порушення правил безпеки при користуванні пічкою сталася пожежа

31 січня о 13:31 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку у селищі Мала Данилівка Харківського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На час прибуття рятувальників вогонь встиг охопити площу у 100 кв. м. Горіли дерев’яні конструкції даху будинку та другого поверху. ДСНСникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на нижній поверх.

О 14:18 пожежу локалізували, а о 15:15 повністю ліквідували.

За попередніми даними, причиною виникнення загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Постраждалих немає.

На місці події працювали 25 рятувальників та шість одиниць техніки ДСНС.

