Співробітник військкомату, у якого стріляли у Харкові, госпіталізований, – ТЦК

31 грудня у Харкові під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад на солдата Збройних Сил України, здійснивши постріл з травматичної зброї.

Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

«У результаті нападу військовослужбовець діставав поранення та був доставлений до лікарні»,– повідомили в ТЦК.

Як зазначили у військкоматі, причиною такої поведінки стало прохання представника групи оповіщення надати військо-облікові документи для перевірки згідно з чинним законодавством.

Нападник втік, проте впродовж кількох годин поліцейські затримали підозрюваного.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, як раніше повідомляли у поліції, у результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг.

Агентство Телевидения Новости