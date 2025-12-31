Комендантська година у новорічну ніч діятиме без змін, патрульні працюють у посиленому режимі

У новорічну ніч в Україні комендантська година діятиме за звичайним графіком. Використання салютів, феєрверків і петард під час воєнного стану заборонене.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Патрульна поліція нагадала про чинні обмеження у період новорічних свят під час дії правового режиму воєнного стану. Зокрема, у новорічну ніч комендантська година не змінюється та діятиме відповідно до встановленого графіка для кожного міста.

Піротехнічні вироби, зокрема салюти, феєрверки та петарди, залишаються під забороною на всій території країни.

Водночас дозволяється використання хлопавок і бенгальських вогнів за умови дотримання правил пожежної безпеки. У поліції зазначили, що за незаконний продаж або використання піротехніки передбачена адміністративна відповідальність за статтями 182, 195-6, 159, 160, 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також кримінальна відповідальність за статтею 296 Кримінального кодексу України. Санкції варіюються від штрафів до позбавлення волі.

Також повідомляється, що у святкову ніч патрульна поліція працює у посиленому режимі.

Агентство Телевидения Новости