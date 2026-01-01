Сили ППО вночі знешкодили 176 БпЛА окупантів

У новорічну ніч над Україною було збито 176 повітряних цілей окупантів.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 1 січня 2026 року (з 18:00 31 грудня 2025 року) противник атакував 205 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Криму, Донецьк – ТОТ, близько 130 із них «шахеди», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

