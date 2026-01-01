13 атак окупантів за добу відбили Сили оборони на Харківщині

Оперативна інформація станом на 8:00 1.01.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ, поблизу населених пунктів Вовчанськ та у бік Обухівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім ворожих атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог провів 11 атак. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби ЗСУ зупинили спробу окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, чотири бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 769 безпілотних літальних апаратів та 171 одиницю автомобільної техніки окупантів.

