Внаслідок атак росіян постраждали двоє людей: поліція Харківщини документує наслідки
Упродовж доби росіяни скеровували вогонь по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів.
Ворог застосовував керовану авіацію та безпілотні літальні апарати проти мирного населення, повідомляє ГУНП в Харківській області.
Через атаку дронами зазнали уражень енергомережі в селі Черкаські Тишки. Влучання відбулося на відкритій ділянці біля будинку.
На території Дергачівської громади безпілотник вдарив в дах домоволодіння. Будинок зазнав пошкоджень. У селах Куп’янського та Чугуївського районів відбулися ворожі обстріли із застосуванням БпЛА. Зруйновані житлові приватні та багатоквартирні будинки.
Також зруйновані приватні домогосподарства в селі Грушівка. На місці виникла пожежа.
У селі Одноробівка окупанти завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю. Отримали поранення двоє місцевих – 61-річна жінка та чоловік 76 років. Постраждалих доставлено до медичного закладу.
Також по території Золочівської громади росіяни влучили керованою авіацією. Обійшлося без постраждалих.