У новорічному зверненні путін закликав «йти тільки вперед, заради великої росії»

У своєму новорічному зверненні, яке тривало 3 хвилини 20 секунд, правитель рф володимир путін значну частину промови присвятив учасникам так званої «спеціальної військової операції» – так у Кремлі називають повномасштабну війну проти України.

Як повідомляє УНІАН, про це пише Reuters.

Російський ватажок традиційно намагався представити агресію як «боротьбу за справедливість», заявивши, що російські війська, які воюють на території суверенної держави, нібито «захищають правду».

«Ви взяли на себе відповідальність боротися за рідну землю, за правду і справедливість. Ми віримо у вас і нашу перемогу», – заявив путін.

Він також говорив про «всенародну підтримку» війни та запевняв, що всі росіяни «подумки разом із солдатами», називаючи країну «однією великою родиною».

Водночас у зверненні не прозвучало жодної згадки про можливі мирні переговори, що свідчить про налаштованість Кремля продовжувати війну й надалі.

«Йти тільки вперед заради наших дітей і онуків, заради нашої великої росії», – сказав путін, завершуючи промову.

