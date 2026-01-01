КАБ влучив по теріторії екопарку у передмісті Харкова: жінка дістала поранення, її госпіталізовано

Вранці 1 січня російські війська завдали підступного удару по передмістю Харкова.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Керована авіабомба влучила в землю в зоні відпочинку на території Малоданилівської громади.

Внаслідок обстрілу поранення дістала 44-річна жінка. Потерпілу з вибуховими травмами госпіталізували, вона перебуває під наглядом медиків.

На місці працюють поліцейські та всі профільні екстрені служби. Правоохоронці ретельно збирають докази, фіксують наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин російської федерації проти мирного населення України.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Агентство Телевидения Новости