У перший день 2026 року РФ завдала ударів по портовій і залізничній інфраструктурі України

У ніч на 1 січня російські війська атакували дронами портову та залізничну інфраструктуру України. Пошкодження зафіксували в Одеській, Волинській та Сумській областях.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одеської області. В Ізмаїльському порту пошкоджені портові причали та техніка. В Одеському порту уламками дронів і вибуховою хвилею уражені портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури. За наявною інформацією, постраждалих немає.

Також російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі в різних регіонах країни – від Одещини до Сумщини та Волині. У Ковелі пошкоджені будівлі локомотивного депо, на території зафіксували близько семи влучань дронами. У Конотопі удару зазнала залізнична станція, де пошкоджені вантажні вагони.

Крім того, окупанти атакували дронами типу Shahed логістичну інфраструктуру Одеської області. Там зберігається загроза повторних ударів, що ускладнює проведення відновлювальних робіт.

Ремонтні бригади «Укрзалізниці» ліквідовують наслідки атак. На рух поїздів обстріли не вплинули.

Агентство Телевидения Новости