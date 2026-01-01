Росіяни вдарили по Харкову двома БпЛА V2U: що відомо про цей дрон

Вдень 1 січня у Харкові зафіксовано влучання російських дронів V2U у промзону Холодногірського району.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, безпілотників V2U було два, пошкоджено господарчу споруду.

Інформація про постраждалих не надходила.

Безпілотник V2U

V2U – російський баражуючий боєприпас, оснащений системою штучного інтелекту (ШІ) для автономного пошуку, розпізнавання та ураження цілей. Здатний діяти без постійного зв’язку з оператором, зокрема в умовах роботи систем РЕБ. Має аеродинамічну схему «літаюче крило» з розмахом 1,2 метра. Запуск здійснюється за допомогою пневматичної катапульти. Дрон оснащений електричним двигуном, який живиться від батареї ємністю 34 А·год, що забезпечує тривалість польоту до однієї години при крейсерській швидкості 60 км/год.

Корисне навантаження становить до 3,5 кг. Зафіксовано використання дрона з комбінованою кумулятивно-осколково-фугасною бойовою частиною (КОФЗБЧ) вагою 3 кг.

Ключовою особливістю V2U є його здатність до автономної роботи завдяки системі на базі штучного інтелекту. Обчислювальна система побудована на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, у який інтегрований високопродуктивний модуль Nvidia Jetson Orin американського виробництва. Цей модуль забезпечує роботу алгоритмів ШІ для розпізнавання об’єктів та наведення на ціль.

V2U зібраний переважно з іноземних компонентів цивільного призначення.

Відомо про існування нової модифікації V2U, оснащеної двигуном внутрішнього згоряння, що дозволило збільшити дальність польоту до 100 км.

Агентство Телевидения Новости