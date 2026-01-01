Сегодня 17:12
Просмотров: 32
Сильний вітер і слизькі дороги: 2 січня на Харківщині погіршиться погода
У Харківській області на 2 січня оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру та ожеледицю на дорогах.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
У п’ятницю у Харкові та по області очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.
На автошляхах зберігатиметься ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту та пішоходів.
Водіїв і пішоходів закликають бути уважними та обережними. Оголошено I рівень небезпеки – жовтий.