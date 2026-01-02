Мер Нью-Йорку вперше в історії міста склав присягу на Корані

Новообраний мер американського Нью-Йорку Зогран Мамдані вперше в історії міста склав свою присягу на Корані.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на Assosiated Press.

Зазначається, що у США присягу складають на релігійних текстах тієї віри, до якої належить обраний державний службовець. Найчастіше використовують Біблію через те, що більшість державних службовців у США належать до однієї з течій християнства. Законодавство США не вимагає використання жодного релігійного тексту.

34-річний Зогран Мамдані є мусульманином. Для церемонії складання присяги використали два Корани – діда Мамдані та кишенькову версію, що датується кінцем XVIII або початком XIX століття. Вона є частиною колекції Центру досліджень чорної культури Шомбурга при Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Після інавгурації Коран буде виставлено на загальний огляд у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Зогран Мамдані є членом Демократичної партії США. Після обрання Дональда Трампа президентом США та після отримання Республіканською партією більшості в обох палатах Конгресу у 2024 році, в Америці зросли публічні прояви ненависті до мусульман.

Противники мусульман поширювали неправдиві історії й про кампанію самого Мамдані. Так його звинувачували у нібито навʼязуванні хіджабів через те, що серед мерчу його кампанії були хустки для голови.

Сам Зогран Мамдані повідомляв, що ворожість лише зміцнила його рішучість публічно висловлювати свою віру.

