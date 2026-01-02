Погодні умови на Харківщині погіршаться: йде новий циклон з мокрим снігом та вітром

За прогнозами синоптиків, у ніч проти суботи, близько опівночі, на територію Харківської області з боку Сумської області зайде циклон, який господарюватиме в регіоні протягом доби.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Зазначається, що циклон принесе з собою опади у вигляді мокрого снігу.

За умов плюсової температури повітря, яка за прогнозами становитиме +1…+2 °C, можливе налипання мокрого снігу. Тож такі погодні умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту та підвищити ризик виникнення аварійних ситуацій на дорогах.

Крім того, сьогодні на Харківщині очікується сильний вітер. Пориви якого місцями сягатимуть 20 метрів за секунду. З огляду на значну кількість снігу, що випала останніми днями, це може призвести до утворення снігових переметів на автомобільних дорогах.

«Звертаємо увагу водіїв, що снігові перемети не завжди добре помітні, особливо в темну пору доби та за умов обмеженої видимості. Потрапляння на такі ділянки може призвести до втрати керування транспортним засобом та створення небезпечних ситуацій», – застерігають дорожники.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області інформує, що дорожні служби працюють у цілодобовому режимі.

Дорожники постійно здійснюють моніторинг стану автомобільних доріг та, за необхідності, проводять їх розчищення й обробку протиожеледними матеріалами.

Агентство Телевидения Новости