За тиждень на грип та ГРВІ у Харкові захворіло майже 1300 людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 25 по 31 грудня захворіли 1286 людей.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за тиждень було зафіксовано п’ять лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізованих з грипом та ГРВІ не було.

Нагадаємо, звернутися за направленням на безплатне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медичного закладу, прийти з паспортом і вакцинуватися.

