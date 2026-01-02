До 30 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову

У Харкові внаслідок ракетного удару по п’ятиповерхівці у Київському районі постраждали 30 людей. Одна поранена у важкому стані.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, вибухові травми, поранення склом і садна отримали 19 людей.

У шести людей – гостра реакція на стрес. Серед них – шестимісячний хлопчик. Госпіталізації немовля не потребує.

Вік постраждалих – від 20 до 79 років.

На місці удару тривають пошукові роботи.

