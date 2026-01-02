Сегодня 20:12
Рятувальники Харкова розбирають руїни знищеного російською ракетою будинку
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Київському районі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
За попередніми даними, постраждала 31 людина, з них одна дитина – немовля. Загалом врятовано 12 людей.
Зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.
На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста.