Під завалами зруйнованого будинку у Харкові знайшли тіло дитини

У Харкові рятувальники вилучили тіло дитини з-під завалів зруйнованого 2 січня російською ракетою будинку у Київському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю.

Екстрені служби продовжують працювати на місці російського удару. Триває розбір завалів і пошук людей.

Унаслідок ракетного удару по Харкову за меддопомогою звернулася 31 людина.

За даними Харківської ОВА, зруйнована пʼятиповерхова будівля та частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. Пошкоджено вікна та фасади в розташованих поряд будинках. Обірвано контактні мережі, дроти електропередач, пошкоджені світлофори та 13 автомобілів.

Агентство Телевидения Новости