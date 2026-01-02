В Україні почали оформлення виплати 50 тисяч гривень при народженні дитини

З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон про одноразову державну допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень. Оформити виплату можна через Пенсійний фонд України або за допомогою сервісу «еМалятко» в застосунку «Дія».

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.

Отримати одноразову виплату при народженні дитини можна двома шляхами:

подати заяву до Пенсійного фонду;оформити заяву через сервіс «єМалятко» в «Дії».

«Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду», – зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні підвищили «дитячі» виплати. Одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року. Також український уряд планує з 2028 року запустити програму «єСадок». Вона передбачає щомісячні виплати для дітей віком від 3 до 6 років, які фінансуватимуться місцевими бюджетами.

При народженні дитини батьки можуть оформити такі види виплат:

Одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини – 50 000 гривень.Допомога для догляду за дитиною до 1 року – 7000 гривень на місяць, а для дитини з інвалідністю – 10 500 гривень на місяць. У випадку, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки отримуватимуть чинні 860 грн + 7000 грн/міс до досягнення 1 року.«єЯсла» (1-3 роки) – 8000 гривень на місяць цільової допомоги на оплату садка, гуртків чи послуг догляду, а для дітей з інвалідністю – 12000 гривень на місяць.«Пакунок малюка» – у натуральній формі або грошовій компенсації (доступний з 36 тижня вагітності);«Пакунок школяра» – одноразова виплата 5 000 гривень для учнів 1 класу.7000 гривень – допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується з 7-го місяця вагітності (за 70 днів до пологів).

Агентство Телевидения Новости