Пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару у Харкові триватиме і вночі

Пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару у Харкові триватиме і вночі

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару, який стався сьогодні, 2 січня, у Київському районі. Під завалами можуть перебувати люди, тому роботи триватимуть і в нічний час.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

З-під завалів дістали тіло загиблої дитини. Відомо про 31 пораненого, серед них – шестимісячна дитина. Одна людина перебуває у важкому стані.

«Працюватимемо всю ніч, щоб розібрати завали. Вибухи були дуже потужні – значних пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки та автівки, деякі квартири зруйновані майже вщент», – зазначив Терехов.

До ліквідації наслідків вибухів залучено близько 80 одиниць спецтехніки та понад 300 працівників комунальних служб. Зокрема, фахівці працюють над відновленням тепло- та водопостачання в постраждалих будинках. Через витік газу мережу було відключено, загоряння локалізовано. Крім того, пошкоджено контактну мережу електротранспорту – фахівці працюють над тим, щоб до ранку відновити рух трамваїв і тролейбусів.

Харків’янам, чиє житло постраждало внаслідок ворожої атаки, запропонували місця для тимчасового проживання в гуртожитках. Станом на зараз такою можливістю скористалася одна родина.

