Обстріли Харкова та області: двоє загиблих, 27 постраждалих: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу в місті Харків загинули 22-річна жінка і 3-річний хлопчик; постраждали 27 людей, серед них – 6-місячний хлопчик.

Ворог атакував двома ракетами «Іскандер-М» Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 ракети «Іскандер-М»;▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;▪️1 fpv-дрон;▪️3 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у місті Харків зруйновано торгівельно-офісну будівлю та частину під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон 25 будинків, лікарні та закладу освіти, 33 автомобілі;

▪️у Лозівському районі пошкоджено складську споруду (місто Лозова).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 17 людей.

Перебуває 19 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 074 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

Агентство Телевидения Новости