На Покровському напрямку загинув стрілець-санітар бригади «Спартан» НГУ з Харківщини

Дергачівська громада попрощалася із Сергієм Подорогою, стрільцем-санітаром 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. Військовослужбовець загинув 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Сергій Подорога народився і майже все життя прожив у Руській Лозовій, де навчався у сільській школі та працював слюсарем. У 1996-1997 роках він проходив строкову військову службу в Криму, а після її завершення та проходження курсів підвищення кваліфікації багато років працював водієм трактора і спеціальної техніки на підприємствах у Руській Лозовій, згодом – на виробництві у Пісочині.

У серпні 2025 року Сергій Подорога доєднався до лав Національної гвардії України. Після завершення військової підготовки ніс службу на Покровському напрямку. Під час виконання бойового завдання в районі села Молодецьке захисник зазнав ураження внаслідок атаки російського дрона та дістав поранення, несумісні з життям.

Захиснику було 47 років. Його поховали поруч із батьком на кладовищі у селі Лісне Малоданилівської громади. У загиблого військовослужбовця залишилися дружина, син, донька, мати та сестра.

