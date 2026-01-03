Другое
Сегодня 09:14
Просмотров: 87

У столиці Венесуели вибухи та стовпи диму, над містом видно гелікоптери

Вранці в суботу в столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи та видно стовпи диму.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Reuters та соцмережі.

Південна частина міста, де є велика військова база, залишилася без світла.

CNN пише про декілька вибухів. У кількох районах міста було відсутнє електропостачання, і журналісти ЗМІ могли чути звук літаків після вибухів.

У соцмережах пишуть, що США атакували столицю Венесуели, а над містом літають американські гелікоптери. Наразі немає підтвердження цій інформації.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв наземні операції у Венесуелі в межах зусиль із тиску на президента Ніколаса Мадуро з метою змусити його залишити посаду, зокрема шляхом розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні та здійснення понад двох десятків ударів по суднах, які, ймовірно, були залучені до торгівлі наркотиками в Тихому океані та Карибському морі.

Агентство Телевидения Новости

