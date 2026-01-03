Мадуро запровадив у Венесуелі надзвичайний стан

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив у країні надзвичайний стан. Відповідний указ він підписав 3 січня.

Як пише Судово-юридична газета, про це повідомляє Clash Report.

Згодом з’явилася заява уряду Венесуели: «Венесуела відкидає військову агресію з боку Сполучених Штатів. Метою нападу США є захоплення венесуельської нафти та корисних копалин. Ми протистоятимемо імперіалістичній агресії, активуючи всі оборонні плани».

Також Мадуро наказав запровадити всі плани національної оборони для реалізації у відповідний час та за відповідних обставин.

Агентство Телевидения Новости