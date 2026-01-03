П’ятьох людей, які не виходять на зв’язок, продовжують шукати під завалами у Харкові

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

З-під завалів дістали тіла трирічного хлопчика та 22-річної жінки.

Ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок. Їх пошуки тривають. Також внаслідок двох ракетних ударів постраждали близько 30 громадян, серед яких шестимісячний хлопчик.

Під обстрілами перебували цієї доби місто Харків, Харківський та Куп’янський райони.

У селі Дубівка внаслідок обстрілу дрона пошкоджено автомобіль.

В місті Лозова ворог атакував БпЛА фермерське господарство. Пошкоджені складські приміщення. Внаслідок ворожого обстрілу керованою авіацією пошкоджено будинки у селі Колодязне Куп’янського району.

Агентство Телевидения Новости