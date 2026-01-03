Щонайменше 32 будівлі пошкоджено внаслідок удару рф по Київському району Харкова

Попри складні погодні умови, працівники комунальних підприємств безперервно усувають наслідки вчорашнього ворожого обстрілу.

Про це повідомляє міськрада.

За попередніми даними, внаслідок удару в Київському та Шевченківському районах було пошкоджено щонайменше 32 будівлі. Загалом вибито понад 1 тис. вікон та пошкоджено 14 покрівель.

Станом на 11:00 3 січня закрито понад 70% вибитих вікон у квартирах.

Ремонтні бригади працюють цілодобово, зосереджуючи увагу на відновленні віконних контурів і дахів, щоб захистити оселі містян від негоди.

Для допомоги мешканцям працює мобільний ЦНАП.

Тут можна подати заяви за програмою «єВідновлення» для отримання державної допомоги на відшкодування пошкодженого житла.

Також на локації працюють адміністратори мобільного сервісного центру МВС, які надають консультації та послуги з обміну або відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

