Синєгубов: семеро поранених перебувають у лікарнях

У Харкові триває розбір завалів на місці вчорашнього ворожого удару.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок атаки поранення дістали 27 людей, семеро з них перебувають у лікарнях. Жінку, госпіталізовану у важкому стані, прооперували — наразі вона залишається в реанімації.

Загинули двоє людей — трирічний хлопчик і 22-річна дівчина.

«За наявною інформацією, під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей. Ймовірно, під час вибуху вони були в офісній будівлі, зв’язку з ними наразі немає», – зазначив Синєгубов.

Рятувальні роботи не зупинялися всю ніч.

