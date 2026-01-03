Домашнє насильство на Харківщині: жінка пригнічувала молодшого брата

Вчиняла психологічне та фізичне насильство щодо брата: поліція повідомила про підозру мешканки селища Рогань Харківського району.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

25-річна жінка систематично вчиняла домашнє насильство щодо 19-річного хлопця.

За фактами порушень працівники поліції склали три адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесені термінові заборонені приписи. Та попри вжиті заходи, дівчина продовжувала протиправну поведінку.

Слідчі відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області повідомили порушниці про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років.

Агентство Телевидения Новости