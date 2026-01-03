У прилеглих пошкоджених вибухом будинках вже відновили електро-, тепло- та водопостачання

Над ліквідацією наслідків російської атаки по Харкову працюють понад 300 людей.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На місці залучені підрозділи ДСНС, правоохоронці, кінологічні служби та комунальні працівники. Залучено понад 80 одиниць техніки.

«Руйнування значні. У прилеглих пошкоджених будинках, які підлягають подальшій експлуатації, вже відновили електро-, тепло- та водопостачання», – зазначив Синєгубов.

Пошкоджено понад 30 житлових будинків і лікарню. Найбільші руйнування — у шести будівлях, розташованих найближче до епіцентру вибуху. Там буде проведено експертні обстеження щодо можливості подальшої експлуатації.

«Протягом усієї ночі також працювали волонтери — вони допомагали оперативно закривати вибиті вікна. На усунення наслідків, ймовірно, знадобиться ще близько двох діб», – резюмував Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости