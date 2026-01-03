Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:05
Просмотров: 91

Зеленський анонсував масштабні відставки голів ОВА: хто втратить посади

Зеленський анонсував масштабні відставки голів ОВА: хто втратить посади

Президент України Володимир Зеленський анонсував призначення нових керівників обласних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

Про це йдеться у повідомленні в його телеграм-каналі.

«Продовжуємо кадрові зміни й зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область», – зазначив президент.

За його словами, коло кандидатур визначене, і вже в неділю будуть ухвалені рішення.

«Розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати», – заявив Зеленський.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 