На Дніпропетровщині загинув гранатометник із Харківської області
24 грудня на Дніпропетровщині загинув військовослужбовець НГУ Дмитро Пашков, житель Мереф’янської громади Харківської області. Захисник зазнав смертельних поранень внаслідок атаки російського БпЛА.
Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.
Дмитро Пашков проходив службу на посаді гранатометника в Національній гвардії України.
24 грудня у Дніпропетровській внаслідок влучання російського БпЛА по військовому авто захисник зазнав несумісних із життям поранень.
Дмитру Пашкову було 50 років, поховали його у місті Мерефа 2 січня.