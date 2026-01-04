Російські дрони знищили будинки у Мартовому, постраждала жінка

Сьогодні вночі, 4 січня, близько 1:00, росіяни атакували безпілотниками Печенізьку громаду Харківської області. Знищено та пошкоджено будинки, постраждала жінка.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

«Маємо влучання в житлові будівлі в селі Мартове. Є знищені та пошкоджені приватні домоволодіння», – йдеться в повідомленні.

Постраждала 50-річна жінка, медична допомога надана на місці.

До надання допомоги жителям Мартового, чиє житло зазнало руйнувань, долучаються представники Координаційного гуманітарного центру та інших гуманітарних місій.

