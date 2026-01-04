Сегодня 14:23
На Харківщині горів будинок: загинув чоловік
У ніч з 3 на 4 січня у селищі Донець Чугуївського району внаслідок побутової пожежі загинув чоловік.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Горіли меблі в кімнаті у житловому будинку на площі пожежі 6 кв. м.
Під час гасіння пожежі виявлено тіло 62-річного чоловіка.
За попередніми даними, причиною загоряння стала необережність під час паління.
Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідували 12 пожеж, три з яких пов’язані з російськими обстрілами.