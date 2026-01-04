Сегодня 14:46
У Києві на Оболоні вибухнула автівка: постраждав військовий
Сьогодні, 4 січня, у Києві у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі під час відкриття багажника автомобіля Land Rover Freelander пролунав вибух.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець.
Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.
За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України – терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людей.