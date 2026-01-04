Масштабний блекаут у Берліні: десятки тисяч осель залишилися без світла до 8 січня

Близько 45 тисяч домогосподарств на південному заході Берліна залишилися без електроенергії після пожежі на ключовому енергетичному об’єкті. Влада пов’язує інцидент із діями лівоекстремістської групи Vulkangruppe, яка взяла на себе відповідальність за атаку.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Масштабне відключення електроенергії в Берліні сталося після пожежі на кабельному мосту через канал Тельтов, який забезпечує живлення електростанції Ліхтерфельде. Пожежа спалахнула в суботу та пошкодила п’ять високовольтних і десять середньовольтних кабелів, що призвело до серйозних збоїв у роботі енергосистеми. Відкрито тимчасові притулки, евакуйовано будинки для літніх людей, багато шкіл залишаються закритими.

Поліція повідомила, що лист із зізнанням у скоєнні диверсії від лівоекстремістської групи Vulkangruppe визнано достовірним, однак розслідування триває. За даними влади, на кабельному мості були встановлені запальні пристрої. Мер Берліна Кай Вегнер заявив, що атаки на електромережу становлять загрозу для життя людей, нагадавши, що у вересні подібний підпал уже паралізував частину міста на кілька днів.

Спочатку без електропостачання залишилися близько 45 тисяч домогосподарств і понад 2200 підприємств у районах Ніколассее, Целендорф, Ванзее та Ліхтерфельде. Станом на неділю до мережі вдалося знову підключити 7000 домогосподарств і 150 комерційних клієнтів. Водночас 38 тисяч домогосподарств і понад 2000 підприємств усе ще залишаються без світла.

Оператор Stromnetz Berlin повідомив, що повне відновлення електропостачання очікується не раніше 8 січня у другій половині дня. Затримка пов’язана з масштабними пошкодженнями та складністю ремонту, оскільки прокладання таких кабелів зазвичай займає до п’яти тижнів, а наразі встановлюють тимчасове обладнання.

Через знеструмлення в районах не працюють вуличне освітлення, сигналізаційні системи та опалення, яке залежить від електроживлення насосів і регуляторів. У суботу були змушені закритися супермаркети та багато магазинів. Поліція посилила патрулювання, встановивши додаткові освітлювальні щогли на темних вулицях.

Місцева влада організувала тимчасові пункти обігріву та приміщення для зарядки мобільних телефонів у церковних і муніципальних будівлях. Водночас мешканців закликали, з огляду на невизначені строки відновлення електропостачання, за можливості звертатися по допомогу до родичів і знайомих.

