Харків та область накриє снігопад, який триватиме всю ніч

Сьогодні, 4 січня, близько 18:00, Харків та область накриє чергова хвиля снігопаду, яка зайде з південно-західного напрямку. Опади триватимуть до ранку понеділка, дорожні служби переведені у режим підвищеної готовності.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

За прогнозами синоптиків, снігопад триватиме до 5:00 понеділка. Опади можуть досягати інтенсивності до 0,9 см за годину. За температури повітря -1…-2 °C зберігається ймовірність утворення заметів, особливо на відкритих ділянках доріг.

Як зазначили у Службі відновлення, дорожники Харківщини готові до погіршення погодних умов.

«Техніка та бригади перебувають у режимі підвищеної готовності, аби за потреби оперативно реагувати та забезпечувати безпечний проїзд автошляхами області», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости