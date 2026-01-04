У Харкові вже шестеро загиблих внаслідок ракетного удару 2 січня

4 січня під час аварійно-пошукової операції на місці ракетного удару по Київському району знайдено ще одне тіло. Число загиблих внаслідок атаки рф 2 січня зросло до шести.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Розбір завалів зруйнованого будинку триває. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, 2 січня окупанти вдарили двома ракетами «Іскандер» по житловому масиву у Київському районі Харкова. Пошкоджено низку житлових будинків, магазини, кафе, супермаркет тощо.

У перший день аварійно-рятувальних робіт на місці було знайдено тіло трирічного хлопчика та його матері. З 3 по 4 січня рятувальники виявили ще двох загиблих. Сьогодні вдень на місці ракетного удару вилучили п’яте тіло.

