Зеленський звільнив голову ДПСУ Дейнека

4 січня Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови Державної прикордонної служби України. Тимчасовий виконувач обов’язків голови ДПСУ – Валерій Вавринюк.

Про це йдеться в указі №10/2026 на сайті Офісу президента України.

Сергій Дейнеко став радником голови МВС. Також його буде призначено командиром бойового підрозділу ДПСУ.

«Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки», – повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Нагадаємо, також Зеленський анонсував заміну очільників обласних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Також президент повідомив, що проведе ротації усіх керівників у сфері безпеки та оборони. Головнокомандувача Збройних сил України не змінюватиме.

Нагадаємо, Кирило Буданов залишив посаду начальника ГУР та очолив Офіс президента, його замінив Олег Іващенко. Також Зеленський обрав нового міністра оборони – ним може стати Михайло Федоров, який очолює Міністерство цифрової трансформації України та є першим віцепрем’єр-міністром.

Агентство Телевидения Новости