Сегодня 18:43
Укрзалізниця призупинила продаж квитків на частину рейсів: яка причина

Продаж квитків на окремі поїзди після 21 січня відкриють після завершення коригування графіка руху. Нові розклади планують підготувати до кінця 7 січня, а продаж квитків стартує вранці 8 січня.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

В результаті ускладненого руху на нещодавно враженій росіянами фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування Укрзалізниця вносить корективи до графіка руху поїздів.

Нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, продаж квитків обіцяють відкрити зранку 8 січня: внутрішні рейси – з 8:00, міжнародні рейси – з 9:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.

«Затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху, на Фастівській ділянці», – йдеться в повідомленні.

