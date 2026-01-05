Другое
У Харкові та області у пожежах загинули троє людей

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідували десять пожеж, одна з яких пов’язана з обстрілом. Внаслідок побутових пожеж у Харкові та області загинули троє людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок пожежі у житловому п’ятиповерховому будинку у Новобаварському районі Харкова загинув 57-річний чоловік. У квартирі на першому поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 30 кв. м. Причина пожежі – коротке замкнення електромережі.

У селі Рясне Лозівського району внаслідок пожежі у приватному будинку площею 80 кв. м загинули 38-річний та 51-річний чоловіки. Причина виникнення загоряння – необережність при поводженні з вогнем.

