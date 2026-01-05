Під Харковом внаслідок обстрілу пошкоджена АЗС та склади

Протягом доби обстрілів зазнали Харків та сім населених пунктів області. У Харківському районі обстрілом пошкоджено АЗС та склади. У селищі Куп’янськ-Вузловий постраждала 67-річна жінка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень 4 січня росіяни атакували БпЛА Холодногірський район Харкова, без постраждалих. На місці ракетного удару по Харкову 2 січня під завалами виявили фрагменти тіл загиблих.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували 2 ракети, тип яких встановлюється, чотири БпЛА «Герань-2», три БпЛА «Молнія», один FPV-дрон та вісім БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль у селі Малий Бурлук, а також заклад культури та дві нежитлові будівлі у селищі Великий Бурлук.

У Харківському районі пошкоджено складську будівлю та АЗС в селищі Коротич.

У Лозівському районі пошкоджено два приватні будинки у місті Златопіль.

