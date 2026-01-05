В Ірані за тиждень протестів загинули щонайменше 16 людей, ще 582 – заарештовані

У масштабних заворушеннях в Ірані загинули щонайменше 16 людей. Протести розпочалися тиждень тому через стрімке зростання інфляції поширилися по країні та призвели до насильницьких сутичок між демонстрантами і силами безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на правозахисні групи.

Про загиблих і затриманих протягом тижня повідомляли як державні ЗМІ, так і правозахисні організації, однак наведені ними цифри відрізняються.

Протести є найбільшими за останні три роки. Представники влади цього разу використовують м’якшу риторику, ніж під час попередніх хвиль заворушень, у момент вразливості для Ісламської Республіки на тлі зруйнованої економіки та зростання міжнародного тиску.

Президент Масуд Пезешкіан доручив Міністерству внутрішніх справ діяти щодо протестувальників «доброзичливо та відповідально», зазначивши, що «суспільство неможливо переконати або заспокоїти силовими методами». Іранська влада визнала економічні труднощі та пообіцяла діалог, водночас сили безпеки жорстко придушували протести на вулицях.

Президент США Дональд Трамп пригрозив прийти на допомогу протестувальникам у разі насильства проти них, заявивши у п’ятницю: «ми заряджені й готові діяти», не уточнивши, які саме кроки він розглядає.

Ця заява викликала погрози у відповідь щодо американських сил у регіоні з боку високопосадовців Ірану. Верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран «не поступиться ворогу».

Курдська правозахисна група Hengaw повідомила, що з початку протестів загинули щонайменше 17 осіб. HRANA – мережа правозахисних активістів – заявила про щонайменше 16 загиблих і 582 затриманих.

Начальник поліції Ірану Ахмад-Реза Радан повідомив, що протягом останніх кількох днів сили безпеки цілеспрямовано затримували лідерів протестів, заявивши, що «велику кількість лідерів у віртуальному просторі було затримано».

Найбільш інтенсивні сутички зафіксовано в західних районах Ірану, однак протести та зіткнення між демонстрантами і поліцією відбувалися також у Тегерані, в центральних регіонах і в південній провінції Белуджистан.

Протести почалися тиждень тому серед торговців і власників магазинів на базарах, а згодом поширилися на студентів університетів і провінційні міста, де деякі учасники скандували гасла проти духовного керівництва країни.

