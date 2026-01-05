Нічна атака російських БпЛА на Харківщину: зазнав поранень житель Лозівського району

5 січня, близько 1:18, у місті Златопіль Лозівського району внаслідок влучання російського БпЛА пошкоджено два приватні будинки. Поранення отримав 19-річний мешканець.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, 4 січня близько 23:35 у селищі Великий Бурлук внаслідок атаки, попередньо, двох безпілотників пошкоджено будівлю будинку культури, хлібопекарню та автомагазин.

Попередньо встановлено, що війська рф завдали ударів по вказаних населених пунктах БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Лозівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

